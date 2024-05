Deputado é vaiado por defender Gladson e ex-prefeito acusado de ameaçar desembargador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado Marcus Cavalcante (PDT) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 30, para defender o governador Gladson Cameli dos discursos dos opositores e também para minimizar acusação contra o ex-prefeito de Feijó, Raimundo Ferreira Pinheiro, o Dindim, que se encontrava nos corredores da Casa do Povo.

Durante a defesa dos políticos, o parlamentar foi vaiado por servidores públicos da saúde e da educação que se encontravam na galeria Marina Silva. “Não adianta vir aqui e jogar para a plateia. Nós temos um governador acessível”, disse o parlamentar ao rebater o discurso da oposição com relação a não valorização do servidor público.

A vaia fez com o deputado mudasse o tom e falasse de problemas da saúde no interior do Acre, mas logo em seguida ele resolveu sair em defesa do ex-prefeito Dindim, alvo de uma operação do Ministério Público do Acre por supostamente ter ameaçado de morte um desembargador do Tribunal de Justiça do Acre.

“Ele sofreu um mandado de busca e apreensão. Eu não conheço esse lado de ameaça e perseguir ninguém. A presunção de inocência está do seu lado. Queremos apenas que a verdadeira justiça seja feita. Não tinha dinheiro para pagar advogado para defendê-lo”, disse o deputado, que ouviu vaias do público presente.

O ex-prefeito que estava nas galerias da Aleac abaixou a cabeça enquanto o seu defensor era vaiado.