Ex-mulher de Anderson Leonardo, do Molejo, desabafa: “Destruída”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Paula Cardoso, ex-mulher de Anderson Leonardo, compartilhou um emocionante desabafo nas redes sociais, refletindo sobre sua dor após a morte do cantor. Ao postar uma foto tocante de Anderson com a filha do casal, Alice, de três anos, ela expressou sua angústia e saudade, escrevendo: “‘ainda tento reunir forças pra encarar tudo, mas agora só me sinto cansada, destruída e com muita saudade de você! Sei que devo seguir pela Alice, mas agora só quero chorar…’”.

A publicação de Paula recebeu mensagens de apoio de seus seguidores, que expressaram solidariedade e votos de força em meio ao momento difícil. Em um dos comentários, alguém escreveu: “Muita força e fé! Que Deus abençoe vocês!”. Outro comentário dizia: “Que Deus console seu coração”.

Anúncios

A morte de Anderson Leonardo aos 51 anos deixou uma lacuna na música brasileira, especialmente no universo do pagode, onde sua voz marcante se destacava. O cantor lutava contra um câncer na região inguinal desde 2022 e estava internado há mais de um mês no Rio de Janeiro.

Durante sua carreira, interpretou sucessos como “Brincadeira de Criança” e “Cilada”. Sua partida deixou fãs e familiares enlutados, enquanto o legado de sua música continua a ecoar na memória de todos que o admiravam.