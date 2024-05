Com 40 anos de carreira, qual é o valor da fortuna de Madonna?

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Madonna está no centro de todos os holofotes no Brasil. Nesta segunda-feira, 29, a artista desembarcou no Rio de Janeiro para um show gratuito histórico na praia de Copacabana. A apresentação de sábado, 4, deverá encerrar a “The Celebration Tour“, turnê mundial que celebra os 40 anos de carreira da diva pop.

Aos 65 anos, Madonna acumula fãs e sucessos. Dona de inúmeros hits — como “Hung Up”, “4 Minutes”, “Like a Virgin” e muito mais —, a cantora também possui um patrimônio de milhões de dólares.

Anúncios

Segundo a “Forbes”, em junho de 2023, Madonna acumulava US$ 580 milhões (cerca de R$ 2,9 bilhões, na cotação atual), em patrimônio líquido. Apesar disso, estimativas do próprio veículo indicam que ela tenha arrecadado cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,14 bilhões) ao longo de sua carreira.

O patrimônio da cantora inclui propriedades nos Hamptons, no litoral de Nova York, e em Hiden Hills, na Califórnia, além de uma casa no Upper East Side, no coração de Nova York. Ela também possui um portfólio de obras de arte que inclui pinturas de Frida Kahlo, Picasso, Diego Rivera e mais, avaliado em US$ 100 milhões de dólares (R$ 511 milhões).