Kayky Brito mostra sua recuperação, motorista comenta e é alvo de ataque

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Kayky Brito atualizou os fãs sobre seu estado de saúde nesta segunda-feira, 29 de abril, através de uma publicação em sua conta do Instagram. O ator, que sofreu um grave acidente no ano passado, mostrou-se resiliente e otimista ao falar sobre seu processo de recuperação.

Durante a atualização, Kayky expressou sua gratidão aos seguidores e detalhou como tem sido sua recuperação física e mental. “Eu estou bem, graças a Deus, me recuperando mentalmente, fisicamente. Por exemplo, agora, no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês porque eu acho que eu devo muita parte da minha vida a vocês”, relatou o ator.

Anúncios

Ele também comentou sobre as dificuldades específicas que enfrenta durante a atividade física: “esses dois parafusos gigantes que eu estou no quadril, não doem no meu ato de pedalar. O que dói agora é apoiar a mão no guidão, esse cotovelo, por causa dessa cicatriz aqui, acho que não dá para ver muito. Esses, sei lá, 50 pontos que eu levei… estou me recuperando aos poucos, estou voltando.”

Reação emocionada do motorista

Diones da Silva, o motorista que acidentalmente atropelou Kayky, também se manifestou nos comentários da publicação, mostrando-se emocionado com o progresso do ator e decepcionado com a reação de muitos internautas que seguem

atacando e o acusando. “Muito me emociona ver você assim, voltando às suas atividades. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus! Mas ao mesmo tempo triste, com o coração partido por ter sido eu mesmo que sem ter culpa te causei isso. Você está sempre em minhas orações”, compartilhou Diones.

O motorista também utilizou suas redes sociais para expressar seu remorso e pedir perdão ao ator, destacando a intensidade de seus sentimentos e a complexidade da situação.

Por que Kayky Brito não quer contato com motorista

Ataques desnecessários

O motorista falou sinceramente sobre a crueldade dos internautas que insistem em atacá-lo: “Tô vendo alguns comentários na publicação que eu fiz e gente, para com essa loucura. É uma loucura doida de vocês, de que tudo é pra engajamento, tudo é hype, sabe? Tudo queria aparecer. Pô, como que eu vou querer hype em cima de algo que me machucou?

Que me fez mal, que me traumatizou, sabe? É uma loucura que vocês criam, sabe, na cabeça de vocês e vem com julgamentos, vem com apontamentos errados. Para com isso, sabe? Isso não é honesto, isso não é humano, isso é desumano vocês ficarem nesse julgamento, sabe? É uma loucura doida por conta disso. E vocês com esses comentários já mataram muita gente por conta disso. […] Estou externando ali o meu sentimento que eu sinto através do vídeo que eu vi. E é um trauma que me despertou um gatilho de algo. Então para com isso. Você é desumano. Você é feio demais”.

Fonte: OFuxico