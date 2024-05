“O que dizem à imprensa não é o que dizem nos bastidores”, diz Frank Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Atuando com coordenador da pré-campanha do prefeito Tião Bocalom (PL), Frank Lima, comentou nesta terça-feira (30) sobre a repercussão política em torno da declaração dada pelo prefeito Tião Bocalom ao ac24horas ontem (29), de que o pré-candidato a prefeito do PP Alysson Bestene deveria ser seu vice-prefeito na chapa encabeçada pelo PL/UNIÃO.

Após a publicação da matéria com o prefeito Tião Bocalom ontem, a ex-presidente da Executiva Municipal do Progressistas e deputada federal Socorro Neri disse que, em nome da grandeza do partido e para que o PP tenha um cabeça de chapa nas eleições de outubro, colocaria seu nome à disposição como pré-candidata à prefeitura de Rio Branco.

Ao comentar a fala da deputada Socorro Neri e do atual presidente da Executiva Municipal do PP Aberson Carvalho, que também negou qualquer plano diferente de Alysson Bestene como pré-candidato a prefeito da capital, Frank Lima disse que o que cúpula do PP está dizendo para a imprensa não é o mesmo que é dito nos bastidores. “O que estão dizendo para a imprensa não é o que dizem nos bastidores. O prefeito Bocalom está tranquilo, tudo o que ele disse ao ac24horas é verdade, é claro que um ou outro pode ter discordância, mas as conversas continuam e essa semana ainda poderemos ter novidades. Esta aliança está amarradinha, as conversas que nós temos tido é sobre caminharmos juntos”, disse Frank.

Sobre a situação de Socorro Neri, que chegou a dizer que apoiaria uma proposta do partido pela união entre as campanhas de Alysson e Bocalom, mas que agora vê a situação como desprestígio ao PP, Frank disse que a parlamentar não é vista como um problema. “Já tive conversas com a deputada federal Socorro, a fala dela deve ser ouvida, a nossa vontade é estamos alinhados com a vontade dela e deles [outros da cúpula do PP], essa discordância é do movimento político, todo mundo quer se ver incluído e acho que a Socorro não é e nem vai ser problema, ela tem feito gestos amistosos e já disse que vai seguir a decisão do partido”, concluiu Lima.