Ex-BBBs expõem Globo: “Estão nos impedindo de trabalhar”

Vários participantes do BBB 24 tiraram a sexta-feira, 26, para desabafar nas redes sociais. Todos reclamam da mesma coisa: a falta de trabalhos após o reality show. E a culpa seria da Globo.

Neste ano, a Globo fechou contrato de exclusividade comercial com todos os concorrentes Pipocas. Era uma condição para participar do programa. Todos assinaram. E agora que a atração acabou perceberam as consequências disso.

Mesmo com a fama alcançada pela exposição em horário nobre num dos programas mais vistos da TV brasileira, eles não podem fechar permutas ou ganhar trocados com jogos de aviãozinho ou similares. Só podem anunciar o que a Globo aprovar.

O problema é que a emissora decidiu privilegiar apenas um punhado de participantes – basicamente, quem chegou mais longe – e está ignorando completamente a turma do fundão.

Sem prêmio nem dinheiro

Indignado, Maycon Cosmer, primeiro eliminado da edição, mostrou contas atrasadas num vídeo e expôs a emissora: “Sim, estamos sendo impedidos de trabalhar, de fazer publicidade, inclusive, de receber pedidos de lanche e pizza em casa. Tá muito ruim, tá péssimo, tá horrível! Eu já chorei hoje, tenho chorado todos os dias. […] Quando a gente posta uma coisa, a gente precisa de autorização. Tem que mandar um e-mail, um WhatsApp e muitas vezes você é negado! […] Não tenho dinheiro pra sair.”

O merendeiro contou que precisou vender sua moto para conseguir pagar algumas faturas.

Problema é coletivo

Thalyta Alves reforçou a falta de oportunidades após o “BBB 24”, mesmo não tendo sido cancelada: “Estamos no Titanic”.

“Bom, tá todo mundo me perguntando sobre essa questão financeira pós-BBB e, sim, galera estamos todos no mesmo barco. Titanic o nome. E, infelizmente, o mito de que basta entrar no ‘BBB’ para mudar sua realidade é, sim, apenas um mito. E é bom ressaltar que, de todas as votações para ficar, eu fui a com mais votos para ficar dos eliminados. Não saí cancelada, não pisei ou humilhei ninguém. Talvez se tivesse feito, teria ido mais longe no jogo, mas vivi o ‘BBB’ com o mesmo caráter que vivo a vida”, ela reclamou.

Leidy Elin, que ganhou ódio nacional ao jogar as roupas do campeão Davi Brito na piscina do reality, mostrou sua decepção com a atual situação. “Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia”, disparou.

Nizam Abou Jokh, Lucas Luigi, Juninho e Lucas Henrique, o Buda, também se manifestaram. “Todo mundo me perguntando sobre oportunidades e tals. Que oportunidade?”, disse Luigi.

E, mais cedo, a equipe de Michel Ribeiro resumiu o assunto. “Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil para a maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades”.