Duarte: Republicanos apoiaria candidatura do PP, desde que Socorro fosse a candidata

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Roberto Duarte diz que Socorro Neri (PP) tem mais chance de vencer Marcus Alexandre (MDB) nas eleições municipais do que Bocalom (PL).

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), que é presidente da sigla no Acre, disse ao ac24horas que acredita que a colega de bancada Socorro Neri (PP) teria mais sucesso que o prefeito Tião Bocalom (PL) nas urnas, contra o pré-candidato ao MDB, Marcus Alexandre, nas eleições municipais de outubro em Rio Branco. O deputado falou à reportagem na tarde desta terça-feira (30).

Anúncios

De acordo com Roberto Duarte, há uma simpatia “muito grande” pelo nome de Socorro Neri como cabeça de chapa pelo Progressistas, mesma simpatia que tinha a pré-candidatura de Alysson Bestene, que já está sendo tratada como natimorta. “Pelo que eu entendi ele [Alysson] não quer ser candidato, pelo que sai na imprensa ele quer ser candidato a vice. Eu acho que esse cenário com a Socorro candidata é excelente, é mais um nome pra população escolher e ela goza da nossa confiança. Se dialogarmos lá na frente, o Republicanos é o quinto maior tempo de rádio e televisão, o quinto maior fundo eleitoral, o partido contribui. Eu não digo do apoio ao PP, nós apoiaríamos a candidatura da Socorro”, disse Duarte.

Ao falar sobre o candidato que, na sua visão, tem maior chance de derrotar a chapa do MBD que tem como pré-candidato Marcus Alexandre, o parlamentar disse que enxerga em Socorro Neri a candidata mais promissora. “O meu pensamento é que quanto mais candidatos mais a democracia sai fortalecida. Acredito que a Socorro teria mais chance de vencer o candidato do MDB, até porque ela, no cenário de hoje, reuniria mais partidos e lideranças em sua candidatura”, afirmou o deputado Roberto Duarte.