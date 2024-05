Ana Hickmann tem conversa recente com o ex e áudio vaza na web

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta segunda-feira (29), vazou uma série de áudios da apresentadora Ana Hickmann enviados para o ex-marido Alexandre Correa. Nas gravações, ela repreende o empresário e repassa orientações de como será o encontro dele com o filho, Alezinho.

Ao começar a sequência de áudios, Ana Hickmann pede para que Alexandre Correa parasse de expor as conversas publicamente. “Por favor, não use os meus áudios, não coloque as nossas conversas sobre o nosso filho”, iniciou.

Em seguida, a apresentadora fala sobre as ignorâncias feitas por ele. “Aqui na nossa casa, eu e o Alezinho temos um acordo, daqui pra frente, não existem mais brigas, não existem mais pessoas gritando ou falando absurdos, pra ninguém mais ficar triste. Essa era acabou, foi junto no dia em que você foi embora”, enfatizou Hickmann.

Contudo, Ana continua os áudios e passa orientações sobre o encontro de Alexandre com o filho. “Você por favor, acate as determinações. Como você abriu mão publicamente da guarda compartilhada… aliás, você não abriu mão, a Maria da Penha me protege e protege o nosso contra isso. A visita é assistida, na casa dos seus pais, local de segurança pra ele, ok?”, disparou.

Por fim, ela ainda faz um alerta caso ele descumpra: “Você não vai sair sozinho com o nosso filho. Você só sai acompanhado com ele ou do avô ou do padrinho. Você não pode sair com seu carro, com o carro da empresa na verdade […] E por favor, eu não quero aquela pessoa do mal com quem você costuma andar, que se chama Washington Bueno. Se eu souber que o Alexandre está andando em companhia dessa pessoa, eu imediatamente aciono a Justiça também por conta disso”, lembrou Ana.

Em uma resposta debochada, o empresário Alexandre Correa comentou sobre o vazamento dos áudios: “Calma, vou ali ficar com medo, já volto, tá bom?”, escreveu o ex-marido de Ana Hickmann se referindo as ameaças feitas por ela.

