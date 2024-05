Após visitar túmulo de Anderson Leonardo, ex-affair MC May diz que perdoou o cantor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Página virada. Após visitar o túmulo de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, MC May diz que perdoou o cantor. A funkeira transexual esteve na última segunda-feira, 29, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, se despedindo do artista, com quem teve um relacionamento que virou caso de polícia em 2021, após uma acusação de estupro feita por ela.

May, que na época do romance com Anderson Leonardo assinava como MC Maylon, compartilhou um registro da ida ao cemitério nas redes sociais e escreveu: “Te amo. Eu te perdoei”.

“Ele me fez muito mal, mas também me fez muito bem também. Paras as pessoas que estão me criticando, eu digo: quem nunca errou e amou, que atire a primeira pedra”, continuou ela, que na época do relacionamento fez uma tatuagem no braço com a rosto do cantor.

A funkeira afirmou ter sido impedida pela família de Anderson de participar do velório, que aconteceu no último domingo, 28.

“Vim hoje (ontem) visitar o túmulo porque eu respeitei a família dele, que não me deixou ir ao enterro. Levei flores para ele e rezei. A pessoa que ele mais amou acabou de sair do lugar onde ele está enterrado. Estou sofrendo muito”, disse ela.

“Vim toda de preto. Querendo ou não, fiquei conhecida através do Anderson. Ele só confessou que era um homem bissexual após ele ter falado que fez relação comigo. Ele me defendia e agora está morto. Morto entre aspas porque ele ganhou um lugar lá no céu. Hoje duas coisas vão ficar de recordação: a tatuagem dele, que ainda está no meu corpo, e o cachorro yorkshire que ele me deu que eu tenho até hoje. Nenhuma mulher que ele se envolveu tem essa tattoo que fiz”.

