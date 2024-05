No interior, Gladson declara apoio a pré-candidaturas de Zequinha e Zé Luís

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ao contrário da capital acreana, onde nem tudo está definido, no interior o governador Gladson Cameli já declarou apoio à vários pré-candidatos a prefeito. Em Cruzeiro do Sul, está ao lado de Zequinha Lima, que busca a reeleição. E em Mâncio Lima, o nome escolhido é o do empresário José Luís Gomes da Costa, mais conhecido por Zé Luís da J.L.

Em Cruzeiro do Sul, em um almoço nesta terça-feira, 30, ao lado dos deputados estaduais Nicolau Júnior e Clodoaldo Rodrigues e do chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, ele voltou a falar em união.

“Hoje vim assistir aqui o show do Nadsom O Ferinha, que é um exemplo de como a parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado, é boa para a população. Essa parceria acontece em vários níveis e setores aqui do município e é cada vez mais fortalecida. Queremos seguir com o Zequinha na prefeitura de Cruzeiro do Sul”, destacou Cameli.

Com relação à Zé Luís em Mâncio Lima, o gestor estadual reitera também estar ao lado do empresário. “O Zé Luís é o meu pré candidato a prefeito de Mâncio Lima. Unindo as forças nós vamos melhorar a vida das pessoas”, concluiu o governador.