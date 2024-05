Projeto abre inscrições para oficina de arte e absorventes ecológicos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A mestra, artesã e musicista Zenaide Parteira, abriu inscrições para as oficinas de “Confecção de adereços (colares e brincos de miçanga) inspirados na arte indígena Ashaninka” e “Confecção de absorventes ecológicos reutilizáveis”, em uma combinação de arte manual, saúde da mulher e música tradicional. Os encontros fazem parte do projeto “Convivendo e aprendendo com a Mestra Zenaide Parteira” e acontecem no Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser, localizado no Parque Capitão Ciríaco, no bairro Seis de Agosto, na capital, a partir do próximo dia 06/05.

As oficinas acontecem duas vezes na semana, sempre às segundas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h, sendo que, a Confecção de adereços inspirados na arte indígena Ashaninka acontece nos dias 06, 10, 13, 17, 20 e 24 de maio e a de Confecção de absorventes ecológicos reutilizáveis acontece nos dias 27 e 31 de maio. O material é direcionado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, entre elas: mulheres cisgêneras e /ou transgêneras, jovens, adultas, idosas, negras, indígenas e deficientes. As oficinas visam a capacitação dessas mulheres para oportunizar uma fonte de renda, além de fortalecer sua saúde física e emocional.

Anúncios

Serão dez vagas para cada oficina, as inscrições são gratuitas e poderão ser feitas pelo WhatsApp (68) 99909-5769, ou acessando o formulário de inscrição pelo link: https://forms.gle/VuHR21JqpxtVUW1m7. O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), através da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), da Prefeitura Municipal de Rio Branco, e tem como parceiro o Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser.