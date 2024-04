Temendo novas punições, Jovem Pan faz mudança drástica em linha editorial

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Jovem Pan segue passando por alterações e, agora, parece que a mudança será drástica. Com receio de tomar novas punições que afetem sua receita, a rede de rádio e TV ordenou que a linha editorial de seus programas seja alterada. Principalmente após passar por um longo período sem monetização no YouTube, o canal está se movimentando para que as mudanças sejam logo feitas em seus principais programas e eles não voltem a ter problemas com a plataforma.

O “Morning Show” e o “Pânico” foram as atrações mais afetadas por essas alterações. De acordo com o portal “TV Pop”, nos bastidores, a ordem é que os dois programas reduzam o máximo possível os assuntos relacionados à política, justamente para evitarem conflitos com o Youtube – responsável por uma das principais receitas de monetização do canal.

O intuito principal da empresa é que tanto o “Morning Show” quanto o “Pânico” foquem em entretenimento. Caso haja a necessidade de falar sobre política, a orientação é que seja da forma mais breve possível. O “Morning Show” já passará pela reformulação na próxima segunda-feira (29), começando com a mudança de apresentador. A atração passará a ser comandada por André Marinho.

O que acontece é que a Jovem Pan estava sem ser monetizada pelo Youtube desde novembro de 2022 e só voltou a receber em fevereiro desse ano. De acordo com o portal “F5”, a punição foi dada ao canal, depois de a empresa ter praticado “desinformação eleitoral e violações das diretrizes de publicidade da plataforma”. Soma-se a isso, o fato de alguns espectadores terem feito denúncias de exageros por parte da Jovem Pan.

