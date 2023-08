Deracre avança em obras da Ponte da Sibéria e Estrada da Variante de Xapuri

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Beto Murad, vistoriou na última sexta-feira, 25, as obras da Ponte da Sibéria e da Estrada da Variante, em Xapuri. Segundo ele, o Deracre e o Consórcio Rio Acre trabalham em ritmo acelerado na construção dos espaços, onde somente na da Sibéria, a concretagem do bloco de apoio AP-5 tem dimensões de 10x10m de largura, por 3,5m de altura, exigindo a aplicação de cerca de 350 metros cúbicos de concretagem.

“Visitamos essas duas grandes obras, cumprindo uma determinação do governador Gladson Cameli em atender a população de Xapuri e pedimos mais celeridade nos trabalhos e serviços”, enfatizou o presidente. Somente para esse bloco, são mais de 30 toneladas de aço e 4,2 mil sacas de cimento, para a produção do concreto do bloco”, destacou.

A estrutura terá 363 metros de extensão, com rampas de acesso, e ligará o centro de Xapuri ao bairro Sibéria. O empreendimento foi orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões oriundos de recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Na AC-380, o presidente do Deracre acompanhou de perto a execução dos serviços de imprimação, de base estabilizada granulometricamente com solo-areia e assentamento de bueiros tubulares de concreto da estrada.

“Essa obra é um sonho da população e temos trabalhado para garantir o acesso dos produtores rurais dessa região, como também fortalecer a economia acreana”, afirmou Murad.

A obra prevê a implantação e pavimentação dos 17,5 km da rodovia AC-380, trecho do entroncamento até a BR-317 e tem gerado trabalho e renda para a população. Foram destinados R$ 24 milhões, por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, para asfaltamento dos 17,5 quilômetros da via. O Deracre segue acompanhando o andamento das obras.