Lene apresenta PL que destina casas do 1.001 dignidades para mulheres vítimas de violência

O Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) contra o presidiário Elias Nascimento da Silva, que passa à condição de réu no processo que apura a morte do mototaxista Jimesson William Dura (28). O trabalhador foi atraído uma propriedade rural no ramal do Mutum e morto a facadas e por estrangulamento no último dia 23 de maio. Elias, que é reincidente, roubou a moto, dinheiro e celular da vítima e foi preso no município de Mamoré, em Rondônia, dez dias após o crime. Na data do crime, Jimesson pegou uma corrida até o km 12 do Ramal Mutum, quando ficou acertado que deveria retornar para pegar o passageiro no final da manhã. Como de costume, ligou...