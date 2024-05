Davi Brito desmente a própria mãe e nega ter sofrido infartos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite desta sexta-feira (3), o campeão do BBB24, Davi Brito, participou do podcast PodPah e acabou desmentindo a própria mãe. O baiano foi questionado sobre algumas crises de ansiedade que teve dentro da casa mais vigiada do Brasil e então o apresentador Igão lembrou de uma declaração dada por Elisangela Brito, que em fevereiro chegou a afirmar que o filho teve princípios de infarto. O ex-morotista de aplicativo riu da situação, mas negou que tenha tido o problema de saúde.

O assunto entrou em pauta depois que o apresentador do PodPah lembrou da situação e contou que ficou bastante mexido com as declarações de Elisangela Brito. “No programa você começou a ficar ansioso, sei lá, e você achou que estivesse tendo um ataque cardíaco. E aí apareceu a sua mãe contando que você moleque, sofreu paradas cardíacas. Isso é sério?”, Igão perguntou com preocupação. “Não, mano, não. Nunca sofri parada cardíaca, não”, disse Davi Brito.

Em seguida, rindo da situação, o mais novo milionário do pedaço perguntou se tinham colocado um infarto na conta dele e Mítico, o outro anfitrião do podcast, confirmou. “Eu não sabia disso, não”, contou Davi Brito. “Juro por Deus”, assegurou Igão. “Que eu tive parada cardíaca? Novo? Jovem assim?”, indagou o baiano ainda sem acreditar. “Duas”, contou um dos apresentadores. “Eu estou lembrando o que foi falado”, frisou Igor Cavalari.

Em uma conversa com a revista IstoÉ, a mãe de Davi Brito contou que o rapaz de apenas 21 anos sofreu três princícios de infarto antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. De acordo com o que foi relatado por Elisangela Brito, o filho teria sido ajudado pelos médicos do exército, pois servia à instituição na época. Na ocasião, a baiana chegou a relatar que a mãe dela faleceu em decorrência de problemas cardíacos e que ela também sofria com o mesmo mal.