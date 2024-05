Assaltantes levam dinheiro e refém de balsa em Rodrigues Alves

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 3, um assalto com refém foi registrado na Foz do Rio Paraná dos Mouras, no município de Rodrigues Alves.

Três homens armados com metralhadoras e vestindo roupas camufladas chegaram em uma balsa que funciona como comércio que fica ancorada no encontro das águas do Paraná com o Rio Juruá. Pegaram todo o dinheiro do caixa e levaram a esposa do dono, conhecido por Vanja, até a casa dela e roubaram vários objetos de valor.

Na fuga, em um barco, os 3 criminosos levaram um rapaz chamado Júlio como refém. O delegado de Rodrigues Alves, Marcílio Laurentino, já tomou conhecimento da situação. Ele disse que equipes do Grupo Especial de Fronteira – Gefron e da Polícia Militar já estão fazendo buscas pelos assaltantes.