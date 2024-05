Governo coloca CBMAC à disposição do governo do Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A tragédia no Rio Grande do Sul já é considerada a pior da história. As enchentes e deslizamentos atingem mais de 150 cidades, e a chuva está ininterrupta há quase uma semana. Devido a isso, o governo do Acre colocou o Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBMAC), à disposição do governo gaúcho.

“O Acre viveu recentemente uma das suas maiores tragédias, quando 19 dos nossos 22 municípios ficaram inundados. Naquele momento contamos com o apoio e solidariedade de todos e não posso, jamais, agir de outra forma diante da crise que o povo gaúcho vive”, disse Gladson Cameli, governador do Acre.

O CBMAC, colocou à disposição dos bombeiros gaúchos dois binômios (bombeiro militar cinotécnico condutor e seu cão de resgate), credenciados pelo Comitê de Busca, Resgate e Salvamento de Cães (Conabresc), para integrarem os esforços de busca e resgate dos desaparecidos.

“O Corpo de Bombeiros do Acre está à disposição e aguarda, assim que for solicitado, enviar nossas equipes especializadas”, destacou o comandante da corporação, coronel Charles Santos.

Mais de 44 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Pelo menos 134 municípios estão sendo castigados pelas águas. Até o momento 29 pessoas morreram e cerca de 3.079 pessoas estão em abrigos e outras 5.257 desalojadas.

Acre deverá colaborar enviando oficiais, cachorros de busca e soldados, à medida da necessidade do governo gaúcho.