N. Lima comenta sobre criar polêmica em reunião do PP: “tu sabe como eu sou né?”

O Progressistas se reúne a portas fechadas nesta sexta-feira (3) para avaliar os caminhos do partido, mas na prática, o evento tem sido tratado como um ato protocolar para, na semana que vem, ser anunciada a chapa de Alysson Bestene (PP) como vice do prefeito Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que tentará a reeleição. A decisão, no entanto, deverá ter divergências por causa de um provável enfraquecimento da chapa de vereadores do PP por causa da aliança com o PL.

O vereador N. Lima chegou à sede do partido e não escondeu que a reunião pode ser polêmica. “Tu sabe como eu sou né? Sem polêmica não dá”, disse ao ac24horas.

A vereadora Elzinha Mendonça, que também tem direito a um dos 22 votos entre os membros da Executiva Municipal mas que não compareceu à reunião é outra que tem a perder com a aliança de seu partido com Bocalom, a quem tanto tem criticado durante o mandato.