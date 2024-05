Gladson Cameli anuncia obras de revitalização do Teatrão em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após várias polêmicas em torno do assunto, o governador do estado, Gladson Cameli, usou as redes sociais para anunciar que já foram finalizadas toda parte burocrática de licitação e que a ordem de serviço das obras de revitalização do Teatro Plácido de Castro (Teatrão), deverão ser assinadas ainda nesta sexta-feira, 03.

O Teatro Plácido de Castro foi construído em 1990, e reinaugurado em 2008 após uma reforma que o transformou no teatro mais equipado do estado, pronto para receber os mais variados espetáculos locais e nacionais. Contudo, há oitos anos, o teatrão começou a apresentar problemas na sua estrutura e devido a falta de manutenção, hoje encontra-se totalmente destruído.

No mês de agosto do ano passado, o empresário Silvio Martinello, havia usado a sua conta do Twitter, para fazer indicações de obras que deveriam ser executadas pelo atual governo, entre elas, Martinello destacou a revitalização da Biblioteca da Floresta e do Teatrão. Depois da publicação, o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, aproveitou a oportunidade para alfinetar a gestão de Gladson Cameli, dizendo ser irresponsabilidade e descaso, o que o governo estava fazendo com o espaço cultural. Na época, a deputada estadual Michelle Melo protocolou em caráter de urgência uma indicação para restauração dos espaços.

“Espaços culturais vivos e ativos são sinônimo de cuidado com nosso povo”, foi o que disse a deputada.

Estima-se que a obra de revitalização e a compra dos novos equipamentos deverá custar cerca de R$ 8 milhões aos cofres públicos. Segundo Cameli, o processo de recuperação do espaço será feito por meio de uma emenda da então senadora e hoje vice- governadora, Mailza Assis.