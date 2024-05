Faculdade ‘desmente’ Davi e expõe a verdade sobre curso de medicina; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A vida pessoal de Davi continua gerando polêmica nas redes sociais! Desde o fim do BBB 24, os internautas estão se questionando se o baiano ainda fará faculdade de medicina.

Na última quinta-feira, 02/05, o novo milionário abriu o jogo e revelou que segue com o plano de ser médico. Davi afirmou que estaria esperando a “faculdade ligar”.

Porém, em comunicado para o colunista Erlan Bastos, do Em off, a Estácio desmentiu o ex-brother do reality show da Globo. A equipe de comunicação afirmou que, apesar de ter ganho a bolsa de estudos, Davi “precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação”, ou seja, terá de passar no vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem.

“Vencida essa etapa, temos certeza de que será uma experiência transformadora para ele e sua família”, ressaltou a faculdade, após a repercussão na internet.

Declaração de Davi

Em live, Davi rebateu as críticas e se pronunciou sobre o desejar de cursar medicina. “Eu tô aqui e vou seguir a minha vida em paz. Vou estudar a minha medicina e vou virar doutor. Para a galera que está falando aí que eu não vou ser médico, só estou esperando a faculdade me ligar. Quando a faculdade me ligar e dizer que posso ir, eu vou estudar e vocês vão ficar falando o que quiserem”, afirmou.