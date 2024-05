Expoacre Juruá começa a ser elaborada em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Expoacre Juruá, que será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, começa a ser elaborada pelo governo do Estado. Uma equipe da organização esteve nesta sexta-feira, 3, na área externa do Estádio Arena do Juruá, onde o evento será realizado.

O objetivo foi avaliar a estrutura que receberá palco de shows e arena de rodeio além de verificar as obras que serão necessárias para deixar tudo pronto para receber os expositores e o público.

“Estamos avaliando a estrutura erguida no ano passado. Depois das licitações, serão feitas correções, melhorias e ampliação do espaço, com o intuito de transformar a Expoacre Juruá2024, num evento ainda mais atrativo e grandioso”, informou João Casas Lopes, um dos responsáveis pela coordenação da feira.

O próximo passo será o de inscrição dos expositores, em julho. Este ano, pela primeira vez, a Feira será realizada em Cruzeiro do Sul e só depois, na capital, Rio Branco. Por enquanto não há divulgação sobre os nomes dos artistas que vão se apresentar nos dois eventos.

A 19ª edição da Expoacre Juruá será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, com a meta de movimentar um grande volume de negócios para empresários, empreendedores, produtores rurais, entre outros. A Expoacre em Rio Branco vai acontecer de 31 de agosto a 8 de setembro.