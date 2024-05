Incêndio atinge prédio do antigo supermercado Gonçalves

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prédio do antigo supermercado Gonçalves situado na avenida Ceará, no bairro Doca Furtado, foi incendiado no final da manhã desta sexta-feira, 3, em Rio Branco. O edifício está abandonado há alguns anos e está servindo como abrigo para dependentes químicos.

Populares que passavam pela avenida visualizaram a fumaça saindo de dentro do prédio e acionaram o Corpo de Bombeiros. O fogo, que destruiu parte da estrutura, foi apagado antes de se alastrar até as casas dos moradores da região.

Anúncios

Os militares do Corpo do Bombeiros acreditam que o incêndio foi provocado pelos moradores em situação de rua que usam entorpecentes e dormem no local, e que pode ter iniciado pela queima de algum papel ou até mesmo ponta de cigarro.

VEJA VÍDEO: