Mâncio Lima recebe maquinário para atuar na infraestrutura

O Município de Mâncio Lima recebeu nesta sexta-feira, 3, dois caminhões que vão reforçar as ações de infraestrutura no município. A aquisição dos bens, no valor de R$ 1,1 milhão, é parte das diretrizes do programa de desenvolvimento de Mâncio Lima.

Os dois caminhões são do tipo trucado com carga útil máxima de 16.360 mil quilos, cabine estendida equipados com caçamba metálica basculante com capacidade de 12 metros cúbicos. Serão usados nas zonas urbana e rural para o transporte de resíduos, terra, brita, cimento e também nos serviços de manutenção dos ramais.

A emenda, no valor de R$ 1,1 milhão, foi destinada pelo Deputado Federal Roberto Duarte, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

“Estamos muito gratos pelo empenho e dedicação que o Deputado Federal Roberto Duarte tem tido por nossa cidade. Esses dois caminhões, serão extremamente importantes para as nossas ações tanto na zona urbana quanto rural”, disse a prefeita em exercício de Mâncio Lima, Ângela Valente.

O parlamentar já destinou mais de R$ 8 milhões para Mâncio Lima.

“Mâncio Lima foi uma cidade que adotei como minha e essa entrega demonstra meu compromisso com esse povo. Já destinei para a gestão do Prefeito Isaac e da Ângela mais de R$ 8 milhões e quero continuar ajudando para que essa cidade continue sendo modelo de desenvolvimento”, destacou Roberto Duarte.