Ex-BBBs arrecadam valor milionário em doações para o Rio Grande do Sul

Após apelo de Matteus por doações para o Rio Grande do Sul – atingido por fortes chuvas nesta semana – a vaquinha que objetiva ajudar os afetados no estado já arrecadou mais de R$ 3 milhões até a tarde desta sexta-feira, 3. E o número de doações não para de crescer!

A campanha contou com forte apoio do TOP 5 do BBB 24. Davi, campeão da edição, publicou nas redes sociais o link compartilhado pelo aliado. “O Rio Grande do Sul está sendo atingido por chuvas de grandes volumes. Então você que é da corrente do bem, que gosta de ajudar, bora ajudar esse pessoal que está precisando muito”, disse o baiano.

E acrescentou: “Qualquer valor faz a total diferença, nem que seja R$ 1 real, mas faz muita diferença. Por favor, ajudem. Vamos pra cima! Muitas famílias estão saindo das suas casas, estão desabrigadas, então vamos fazer o bem. Eu tô na torcida aqui.”

Isabelle, terceira colocada no programa também incentivou a arrecadação. “Infelizmente, o estado está passando por um momento bem atípico, está em estado de calamidade por fortes chuvas, deslizamento de terra, enfim, momento bem delicado mesmo, muito triste. Até conversei com o Matteus pedindo mais formas para que a gente possa contribuir, e me informando mais com ele, ele mesmo passou um link. O valor que você puder contribuir já vai ser uma ajuda”, afirmou.

Outra sister que ajudou a divulgar a vaquinha online foi Alane, que ficou em quarto lugar no reality show da TV Globo. “Muitas cidades estão isoladas, muitas pessoas perderam tudo que têm e estão precisando muito do nosso apoio. Eu vou deixar aqui uma vaquinha para quem puder contribuir com dinheiro, para arrecadar fundos para escolas, abrigos, entidades que vão fazer essa assistência, ou se você não puder contribuir com algum valor em dinheiro, que você possa compartilhar porque é muito importante neste momento. É a maior vaquinha solidária que está acontecendo e eu tenho certeza que a gente pode muito contribuir.”

Por fim, Beatriz, que conquistou o TOP 5 no BBB 24, publicou: “As cidades estão completamente alagadas, uma chuvarada o tempo todo, famílias perdendo casas, roupas, móveis, ficando desabrigadas. Vi muitos movimentos nas redes sociais, inclusive na do Matteus, e eu quero compartilhar com vocês o mesmo link. Foi decretado estado de calamidade por conta das cidades, vamos nos unir, porque juntos conseguimos fazer e acontecer”, disse ela.

A ex-sister ainda convidou os seguidores a participarem de um corrente de oração pelo estado. “Quero convidar vocês para uma corrente de oração pelo Rio Grande do Sul, por todas as famílias que estão desabrigadas, perdendo tudo. Eu amo orar antes de dormir e eu acredito muito que a oração da madrugada tem um poder muito forte. Deu meia-noite vamos colocar nosso joelho no chão, clamar e invocar o nome do Senhor. Tudo Deus pode dar um jeito, dar um sopro de vida, mudar um cenário… ter muita fé. Independente do cenário, a gente não pode perder a fé”, ressaltou.

Além do TOP 5, Michel, Leidy Elin, Lucas Pizane, Lucas Henrique, e Fernanda foram alguns dos nomes de ex-participantes que divulgaram a vaquinha.

