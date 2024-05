Reunião no Progressistas define aliança com PL e chapa Bocalom e Alysson está definida

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Executiva Municipal do Progressistas se reuniu a portas fechadas na sede do partido, nesta sexta-feira (3), para ler a proposta de aliança do PL/União Brasil com o PP e selar o anúncio da pré-candidatura de Alysson Bestene (PP) como vice do pré-candidato a reeleição do prefeito Tião Bocalom nas eleições municipais de outubro em Rio Branco.

De acordo com o secretário geral da Executiva Municipal, Márcio Pereira, a discussão foi frutífera. Dos 21 membros votantes, apenas 17 compareceram na reunião e a decisão pela aliança foi unânime, apesar de ressalvas não detalhadas na coletiva, mas pelo menos o vereador N. Lima apresentou ponderações. “Há algumas discordâncias que são normais dentro do processo democrático, mas foi quase uma unanimidade”, disse Pereira.

Como resultado do encontro, a Executiva Municipal marcou assembleia para o deliberação da aliança no dia para o sábado do dia 11 de maio, quando o pré-candidato à reeleição Tião Bocalom (PL), o pré-candidato a vice-prefeito Alysson Bestene (PP) e o presidente regional do partido governador Gladson Cameli (PP) devem subir em palanque de pré-campanha juntos pela primeira vez.

