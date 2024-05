Temporada de arraiais invade bairros de Rio Branco; confira a programação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Quem gosta de festa junina não precisa esperar até o mês de junho para aproveitar as quadrilhas, comidas típicas e os tradicionais bingos que movimentam a tradição caipira no Acre.

Neste início de maio, os bairros de Rio Branco já estão sendo “tomados” pelas festas marcadas por comida boa e muito forró.

Anúncios

Neste sábado, 4, por exemplo, pelo menos cinco arraiais serão realizados em comunidades diferentes da capital acreana.

Tem o arraial “Me Eletriza”, no Mercado Benfica, na região da Vila Acre. Já na Praça do Tancredo Neves, a festa é o “Arraiá das Emoções”, localizado ao lado da escola Ismael Gomes.

Quem mora na região do Manoel Julião, pode participar do já tradicional “Arraial da Saudade, na Praça Primavera, que vai contar com apresentação da quadrilha junina Pega-Pega. Outra festa realizada neste sábado é o “São João da Alegria” na pracinha do Conjunto LBA. Uma última opção é o arraial “São João do Xavier Maia”, na Praça Evelyn Mendonça. Todas as festas iniciam às 18 horas.