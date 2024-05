Julia Schiavi reflete sobre maternidade solo: ‘Família perfeita é só você e o seu filho’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mãe do pequeno Pedro, de apenas nove meses de vida, a influenciadora Julia Schiavi refletiu sobre maternidade ao compartilhar um clique com o filho no Instagram. “Às vezes uma família perfeita é só você e o seu filho”, escreveu ela na legenda de um vídeo que já ultrapassa a marca de um milhão de views em seu perfil na plataforma.

“Desde os meus 12 anos, sempre soube que seria você a minha família, meu amor, meu parceiro, meu maior presente!”, se declarou ela.

“Passei muito momentos tristes e chorando durante a gestação. Minha gravidez não foi planejada e no quarto mês descobri traições. Então, segui tentando manter o psicológico bem para o Pedro ter saúde. Tive acompanhamento de profissionais incríveis, o que ajudou a atravessar esse momento de uma forma um pouco mais tranquila”, começou ela.

“É muito importante ter uma rede de apoio, principalmente quando nós não temos o apoio do genitor. Precisamos muito do apoio da família, de amigos e profissionais especializados. Hoje conto muito com o apoio da minha mãe e de uma outra pessoa que me auxilia às vezes. Mas ainda assim, fico triste porque sei que existem outras mães que acabam lidando com todo o período da gestação, com toda a maternidade sozinhas. E não é nada fácil criar um filho sozinha”, ressalta Julia.

Ela contou, ainda, que apesar de hoje conseguir conciliar bem a maternidades com suas atividades profissionais, tanto no Instagram, quanto em sua loja de roupa, a privação de sono foi uma das suas maiores dificuldades.

“Eu sou o tipo de pessoa que não consegue render muito bem no trabalho e no dia a dia se não tiver descansado o suficiente. E na maternidade é difícil conseguir descansar 100%, porque tem a parte da amamentação, os cuidados com o bebê durante a madrugada. No início tem a fase das cólicas, o bebê precisa de uma atenção maior, às vezes ele acaba acordando bastante durante a noite. Então isso acabou sendo um pouco mais difícil pra mim no início, mas agora nos adaptamos melhor”, conta.

Questionada se pretende ter mais filhos, a influenciadora respondeu: “Pretendo ter, caso eu encontre uma pessoa e me case, mas acredito que no máximo mais um”, conclui.