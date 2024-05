Acre tem a terceira menor taxa de mortalidade no trânsito do país

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O mês de maio é dedicado a discutir o trânsito em todo o país. O Maio Amarelo promove ações e reflexões sobre todos os envolvidos no trânsito, sejam motoristas, ciclistas e pedestres.

O principal objetivo das ações é conscientizar sobre a necessidade de um trânsito mais seguro para todos. No Acre, assim como em todas as regiões do país, a quantidade de acidentes é preocupante, principalmente os causados por excesso de velocidade e embriaguez ao volante.

No entanto, um levantamento da Organização Não Governamental Centro de Liderança Política (CLP) coloca o Acre como o terceiro estado do país com menos mortes no trânsito entre todos do país. O levantamento leva em conta o número de óbitos no trânsito por cada 100 mil habitantes.

Conforme o ranking, no Acre o número de óbitos é de 11,4 para cada grupo de 100 mil moradores, ficando atrás apenas do Amazonas e do Distrito Federal.

Conforme o levantamento, o maior número de óbitos está no Tocantins, com uma taxa de 36,3 mortes por cada 100 mil habitantes. Os outros dois estados que lideram o ranking são Mato Grosso (33,8) e o Piauí (28,4).

Confira abaixo o ranking completo: