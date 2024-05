VÍDEO: Viúva de Guilherme de Pádua mostra últimas imagens do ex-ator

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a noite do último domingo (5), Juliana Lacerda, viúva de Guilherme de Pádua, publicou um vídeo do ex-ator e se mostrou bastante saudosa, deixando o conteúdo fixado, inclusive, nos destaques de seu perfil do Instagram. As imagens, que seriam as últimas do pastor, mostravam Guilherme diante de um computador, parecendo que estava escrevendo algo. Ao ser questionado, não deixou evidente o que fazia em frente à tela.

“Olha quem tá aqui comigo, grudadinho comigo”, dizia Juliana no vídeo. “Tá filmando, meu mozi? Não, filma não”, declarou o ex-ator. “O que você tá fazendo aí?”, indagou sua esposa. “Coisinha, coisinha, tô fazendo coisinha”, respondeu Guilherme de Pádua, sem dizer, de fato, o que estava fazendo no computador. “Olha pra mim, meu amor”, pediu Lacerda. “Para, amor”, disse o pastor aos risos. Em cima do vídeo, Juliana escreveu: “Saudades eternas, meu amor”.

Guilherme de Pádua morreu, aos 53 anos, no início de novembro de 2022, em decorrência de um infarto. O ex-ator foi condenado por ter matado a facadas a filha de Glória Perez, Daniella Perez. Sentenciado a cumprir 19 anos de prisão pelo crime, acabou sendo solto após 7 anos por bom comportamento. O crime ocorreu em 28 de novembro de 1992, com a ajuda de sua esposa da época, Paula Thomaz.

O caso voltou a ficar em evidência em 2022, quando completou-se 30 anos do crime, porque a HBO Max – agora somente Max – lançou um documentário a respeito do ocorrido e trouxe à tona todos os detalhes do assassinato da atriz Daniella Perez. “Pacto Brutal”, dirigido por Guto Barra e Tatiana Issa, foi lançado em julho de 2022, poucos meses antes da morte do pastor da Lagoinha de Belo Horizonte.