Acre reativa canal de doações para ajudar Rio Grande do Sul

Em solidariedade, diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o governo do Estado do Acre reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul.

Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado, durante enchente história no Acre, vinculada à conta bancária criada pelo Banrisul.

Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

Com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança ao doador e amplia a transparência da alocação do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passa por auditoria e fiscalização do poder público.