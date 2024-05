Moradores da reserva Cazumbá,no interior do Acre, serão contemplados com 250 banheiros

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da Associação Concessionária da Reserva Cazumbá-Iracema, que fica no rio Caeté, em Sena Madureira, conhecido como Nenzinho, confirmou que na próxima quinta-feira (9), ocorrerá o lançamento de um programa federal que deve contemplar 250 famílias com a construção de banheiros.

“O objetivo é atender todos os moradores. Quem não for contemplado agora, receberá o banheiro em sua casa posteriormente”, destaca Nenzinho.

A reserva que conta com quase 500 famílias foi criada em 2002 e é referência de preservação e sustentabilidade. O recurso para execução do projeto é oriundo do Fundo Amazônia em parceria com o Memorial Chico Mendes e o lançamento ocorre na sede da reserva, e deve contar com a presença de doadores e com os representantes da empresa que venceu a licitação.

“Nesse primeiro momento, 250 famílias da nossa comunidade serão contempladas. A iniciativa visa melhorar a questão da saúde”, disse o presidente da associação.