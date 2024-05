É OFICIAL! Luan Santana anuncia que irá se casar com Jade Magalhães

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após reatar o seu relacionamento com Jade Magalhães, Luan Santana, sertanejo, modelo e influenciador digital, cedeu entrevista ao Leo Dias e afirmou que pretende se casar ainda este ano ou começo de 2025.

Durante o Luan City Festival, que aconteceu em Salvador na noite do último domingo (05), Luan Santana abriu o jogo e deixou claro os planos que ele e Jade estão fazendo: “Foram muitos anos de relacionamento. Quando terminou, ficaram muitos pontos de interrogação. Muita gente foi envolvida para nos ajudar a resolver também, sabe? Voltamos mais tranquilos para saber se seria um recomeço ou uma continuação. É complexo”.

Em seguida, o sertanejo ainda deu data: “A gente quer casar agora. Estamos programando ainda para este ano. Não sei ainda se iremos fazer festa para muita gente ou se vai ser algo só para nós. O meio termo não me agrada. Casaremos no final deste ano ou no início de 2025”.

Luan Santana compartilha declaração para Jade Magalhães

Durante um post em seu Instagram, Luan Santana, sertanejo e influenciador digital, parabenizou a sua amada Jade Magalhães no dia de seu aniversário e chamou a atenção nas redes sociais.

“O mês de abril de 94 foi um mês gelado. Nevascas históricas atingiram o sul do Brasil contrariando a fama de ‘país tropical’ e danificando plantações de café no sul. Mas, enquanto todo mundo tremia o queixo do lado de fora, numa maternidade em Maringá no Paraná, o calor era contagiante. Nascia o amor da minha vida”, escreveu.

“Hoje, eu desconfio que naquele exato momento, Deus foi sussurrar no ouvido de um gurizinho lá em Campo Grande: meu filho, a sua Jade chegou, agora deixa comigo porque o livro eu já escrevi. Que Ele ilumine seus passos, meu amor, eu vou estar do seu lado no caminho, segurando sua mãozinha. Feliz Aniversário”, finalizou.