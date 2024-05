Boninho se preocupa com falta de inscrições para o ‘BBB 25’: ‘Devagar’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O diretor do “Big Brother Brasil”, Boninho, se mostrou bem preocupado com as inscrições para a 25ª temporada do maior reality show do Brasil. Nas redes sociais, ele aproveitou para convocar mais participantes.

“E o Norte, gente? Vocês estão meio devagar! As inscrições continuam abertas”, disse ele, quase implorando por mais inscrições de nortistas para a próxima edição.

Ele também aproveitou para dar uma notícia: “Como vocês brilharam no ‘BBB24’, a nossa caravana, pela primeira vez, vai em duas capitais: Manaus e Belém”, contou.

Vale lembrar que, a edição deste ano, o BBB 24, contou com duas integrantes do norte do país no TOP 4: a dançarina Alane, de Belém do Pará, e a cunhã-poranga Isabelle, de Manaus.

