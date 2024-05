Adolescente vítima de estupro pelo próprio pai é resgatada no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma adolescente de 15 anos que era abusada sexualmente pelo próprio pai há pelo menos três anos, foi resgatada pela Polícia Militar do Acre (PMAC), nesta segunda-feira, 6, em uma propriedade rural de Xapuri, no interior do estado.

A ocorrência, que foi atendida em apoio ao Conselho Tutelar do município, deslocou-se para averiguar as denúncias. A Patrulha Comunitária Rural, deu suporte a duas conselheiras tutelares até um assentamento localizado no ramal do Tupã, onde encontraram a vítima. A garota disse às equipes que seu pai a agredia fisicamente há cerca de três anos, para obrigá-la a praticar o ato sexual.

Anúncios

O abusador e pai da vítima, 38, não foi encontrado, contudo, a adolescente foi levada a um abrigo. A ocorrência seguirá em investigação pela delegacia do município.