Nora de presidente da Assembleia de Deus é cotada para ser vice de Marcus Alexandre

A engenheira civil Yael Saraiva Lima, líder do Ministério dos Jovens da Assembleia de Deus, é uma das cotadas para ser pré-candidata a vice do emedebista Marcus Alexandre na disputa da prefeitura de Rio Branco. O ac24horas apurou que nos bastidores do MDB, ela vista com o perfil centro-direita, além de trazer consigo o voto cristão evangélico e contaria com a simpatia do cabeça do chapa.

Filiada ao PSD do senador Sérgio Petecão, Yael foi candidata a deputada estadual nas eleições de 2022 e obteve 1.705 votos. Com 37 anos, servidora concursada da Secretaria de Obras do Estado, ela é casada com o pastor Marcos Lima e nora do pastor e presidente da Assembleia de Deus, Luiz Gonzaga. Com relação ao líder da Assembleia, ele teria recebido com bons olhos uma possível aliança na chapa de Marcus, mas sabe que ainda cedo para se posicionar sobre o assunto.

Apesar de já ter anunciado que deverá revelar o nome do seu candidato a vice somente em julho, Marcus deve seguir com o pensamento de não ter um vice ligado a Federação do PT, PCdoB e PV. Até mesmo o nome do médico Jenilson Leite, ex-deputado estadual, que vem sendo ventilado nos corredores, seria descartado por ele fazer parte do PSB.

Inclusive, o fato de não ter nenhum candidato a vice ligado a ala ideológica da esquerda é defendida pelos “cabeças brancas” do MDB, que explanam isso em reuniões fechadas como a que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 27. No encontro às portas fechadas, participaram do encontro o ex-deputado Flaviano Melo, os ex-prefeito Vagner Sales e Aldemir Lopes, o deputado Tanizio Sá, o ex-deputado Chagas Romão.