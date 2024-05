Inscrições para cursos de inglês e espanhol do CEL encerram hoje

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As inscrições para pré-matrícula nos cursos de inglês e espanhol, na modalidade de educação à distância (EAD), ofertados pelo Centro de Estudo de Línguas (CEL), encerram nesta segunda-feira, 27.

Ao todo, estão sendo oferecidas 420 vagas, sendo 210 para espanhol e 210 para inglês. São 30 vagas disponíveis para cada língua em cada um dos sete municípios contemplados com os cursos à distância do Centro de Línguas. As aulas estão previstas para iniciar no dia 3 de junho.

Podem se inscrever para os cursos à distância CEL/EaD alunos da rede pública de ensino que estejam no ensino médio nos municípios de Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Para participar das aulas, os alunos da rede pública do ensino médio poderão utilizar os tablets que foram oferecidos pelo governo do Estado. Já quem realizar a pré-matrícula pela comunidade precisará dispor de ferramenta tecnológica própria.

Além disso, as aulas do CEL/EaD podem ser assistidas nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos respectivos municípios.

A comunidade poderá participar da pré-matrícula remanescente, nos dias 28 e 29 de maio.

