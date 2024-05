Quanto custa assinar todos os streamings no Brasil? Valor vai te surpreender

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ama filmes e séries? Então, você provavelmente assina pelo menos um streaming para assistir suas produções favoritas. Com tantas opções disponíveis atualmente, fica difícil escolher uma só, com isso, algumas pessoas acabam optando por ter mais de uma assinatura.

Mas, será que você já calculou o valor mensal de ter diversos streamings? O lazer pode custar caro. Por isso, fizemos uma simulação de quanto seria gasto por mês se um usuário assinasse todos os streamings de filmes e séries disponíveis.

Confira:

Netflix

A Netflix anunciou recentemente um novo ajuste em suas mensalidades. A tabela de valores em 2024 varia de acordo com a modalidade escolhida por cada consumidor, e ficou desta forma:

Padrão com anúncios: de R$ 18,90 para R$ 20,90 por mês (aumento de 10%)

Padrão: de R$ 39,90 para R$ 44,90 (aumento de 12%)

Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90 por mês (aumento de 7%)

A Netflix não permite o compartilhamento de senha. Para isso, é acrescentado uma taxa de R$ 12,90 por assinante extra.

Prime Video

O Prime Video oferece um plano que faz parte do Amazon Prime, que inclui outros serviços como: frete grátis no site da Amazon, Music Prime, Prime Reading e Twitch Prime.

Diferente da Nextflix, o compartilhamento de senhas é disponibilizado. Para acessar o conteúdo do Prime Video, os usuários têm duas opções de planos:

Plano mensal: R$ 19,90 por mês – 3 telas simultâneas, resolução máxima 4K, com download, 5 perfis diferentes

Plano anual: R$ 166,80 por ano – 3 telas simultâneas, resolução máxima 4K, com download, 5 perfis diferentes

Apple TV+

A AppleTV+ disponibiliza apenas o pacote mensal, mas é possível testar o serviço gratuitamente por 7 dias para conhecer as produções disponíveis no streaming. Ele também permite o compartilhamento de senha. Confira:

Plano Mensal: R$ 21,90 – 6 telas simultâneas, resolução máxima, com download, 5 perfis diferentes

Globoplay

O Globoplay conta com dois planos distintos, um com novelas, séries, filmes e o Globoplay + Canais ao Vivo com as verticais do grupo Globo, o que inclui canais como: SporTV, GNT, Multishow, Viva, Bis, Off, Gloob, Gloobinho, GloboNews, Mais na Tela, Canal Brasil, Megapix, Universal e Studio Universal.

Este streaming permite o compartilhamento de senha. Confira as opções e valores:

Globoplay: R$ 24,90/mês ou R$238,80/ano – 4 canais ao vivo, 5 telas simultâneas, resolução máxima 4K, com download, 3 perfis diferentes

Globoplay + Canais ao Vivo: R$ 49,90/mês ou R$514,80/ano – 21 canais ao vivo, 5 telas simultâneas, resolução máxima 4K, com download, 5 perfis diferentes

Max

Antes HBO Max, o streaming Max oferece três planos aos consumidores, que podem optar por assinatura mensal ou anual, que oferece uma economia de 36% no valor total. Também é possível o compartilhamento de senhas. Veja:

Básico com anúncios: R$ 29,90 por mês (ou R$ 18,90 no plano anual) – 2 telas simultâneas, resolução full HD

Standard: R$ 39,30 por mês (ou R$ 29,90 no plano anual (preço anual total R$ 358)) – 2 telas simultâneas, resolução full HD, 30 downloads para curtir off-line

Platinum: R$ 55,90 (ou R$ 39,90 no plano anual (preço anual total R$ 478,80)) – 4 telas simultâneas, resolução full HD e 4K Ultra HD, Áudio Dolby Atmos, 100 downloads para curtir off-line

Disney Plus e Star Plus

Com a fusão de Disney+ e Star+, a empresa anunciou novos preços e planos que entrarão em vigência a partir de 26 de junho de 2024. O compartilhamento de senhas será descontinuado com a fusão entre as plataformas.

Padrão: R$ 43,90 mensal ou R$ 368,90 anual. Esta versão terá os catálogos do Disney+ e do Star+ no mesmo app, com acesso aos canais ESPN e ESPN3. O áudio terá qualidade até 5.1, vídeo até 1080p Full HD, com até dois dispositivos simultâneos e downloads em até 10 dispositivos

Premium: R$ 62,90 mensal e R$ 527,90 anual. Esta versão terá os catálogos do Disney+ e do Star+ no mesmo app, catálogo completo da ESPN (com os canais e eventos exclusivos). O áudio terá qualidade até Dolby Atmos, vídeo até 4K UHD e HDR, com até quatro dispositivos simultâneos e downloads em até 10 dispositivos

Paramount Plus

Além da assinatura mensal, o Paramount Plus ofeece também ofertas combinadas com o Prime Video e Sky. Também disponibiliza o compartilhamento de senha.

Básico: R$ 14,90 – 2 telas simultâneas, resolução máxima, com download, 6 perfis diferentes.

Premium: R$ 34,90 – títulos exibidos com qualidade elevada, incluindo 4K UHD, HDR10 e Dolby Vision. Permite 4 transmissões simultâneas.

Looke

Plano Mensal: R$ 16,90 – 3 telas simultâneas, resolução máxima, com download

Plano Anual: R$ 149,90 – 3 telas simultâneas, resolução máxima, com download

Tem compartilhamento de senha? Sim

Mubi

Plano: R$ 29,90/mês (estudante paga R$18,90/mês) ou R$ 238,80/anual – 5 telas simultâneas, resolução máxima, com download, 1 perfil

Tem compartilhamento de senha? Sim

Crunchyroll

Fan: R$ 14,99/mês – 1 tela, resolução máxima, sem download, 1 perfil

Mega Fan: R$ 19,99/mês ou R$ 199,99/anual (desconto de 16%) – 4 telas simultâneas, resolução máxima, com download, 1 perfil

Quanto custa assinar todos os streamings?

Considerando os principais serviços de streaming da atualidade, assinando o plano padrão de todos eles mensalmente, os gastos serão de R$ 241,09, ou seja, R$ 2.893,08 por ano.

Mas, se ver séries for sua paixão e você optar por planos anuais, o valor ficar mais em conta, sendo aproximadamente R$ 1.312,49 por ano.

No entanto, se quiser um upgrade e optar por todos os planos premium, a mensalidade ficaria R$ 368,89. Com isso, o investimento em filmes e séries seria de R$ 4.426,68 ao ano.