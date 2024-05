Fê Paes Leme constrange Juliette em programa da Globo e clima pesa; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um verdadeiro climão entre Fernanda Paes Leme e Juliette Freire tomou conta do programa Quem Não Pode Se Sacode, da GNT. A campeã do BBB21 participava de um quadro ao lado de Jade Picon, quando foi repreendida e constrangida por Paes Leme, que comanda a atração ao lado de Giovanna Ewbank no canal de entretenimento do Grupo Globo.

Tudo começou quando Juliette reagiu a mais uma partida perdida no quadro do programa. “Não, não. Sério mesmo, vocês estão deixando passar tudo, porque é ‘exercícios de academia’. Musculação já é gênero, tem que ser espécie, aí ela falou abdominal”, contestou a famosa, que acabou ficando em saia justa com a resposta da apresentadora.

Anúncios

“Juliette, deixa eu te falar uma coisinha, assim, quando o programa for seu você faz isso”, disse Fernanda Paes Leme, sem muitos delongas. Nas redes sociais, internautas repercutiram sobre a “torta de climão” protagonizado pelas famosas. “Mal educada, isso sim! Poderia muito bem ter falado com educação e não teria constrangido a convidada”, criticou uma internauta.

Em outro comentário, uma internauta acusou Paes Leme de pesar o clima da atração. “Necessidade zero né? Era mais fácil não ter chamado. Pesou o clima à toa e ainda constrangeu o convidado na frente de todos”, escreveu. “Eu nem gosto da Juliette, mas essa Fernanda foi mais sem noção que ela. Que grosseria desnecessária”, comentou outra.

Veja o vídeo: