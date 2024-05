MC Daniel surpreende ao dizer que vai deixar as redes sociais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

MC Daniel deixou os seguidores preocupados, nesta segunda-feira, 6 de maio, ao contar que vai se afastar das redes sociais por conta de problemas pessoais.

“Não vou estar muito presente aqui nos Stories, porque agora não é o momento também e eu tô um pouco chateado. Tô com um problema pessoal aí que vamos ver o caso falar agora, mas tem gente perguntando porque que eu tô meio sumido, por que que eu não tô respondendo dizendo que eu tô um pouco abatido em breve, aí eu falo para vocês, mas essa hora de eu me cuidar. Tá bom? Vamos focar no pessoal do Rio Grande do Sul, então se eu não te respondi, você dá uma sumida aqui, se ele achar que tá meio triste. Tô me cuidando, tá bom? Quarta-feira. Tem show em São Paulo melhor já tá cá fim de semana tem show em Brasília, se eu tiver algum espaço na agenda aí uma brecha. Eu quero ir lá fisicamente no Rio Grande do Sul. Amo meu Grande do Sul. Respeito muito Rio Grande do Sul convivo com pessoas na minha equipe que são do Sul também fiz o show lá esse fim de semana vou postar aí o vídeo do show de ontem a respeito das pessoas que foram lá me ver também e um beijo no coração, tá?”, contou.

Interessante que, no “Domingão com Huck”, da TV Globo, do dia 5 de maio, Luciano Huck chamou Daniel para falar de sua boa ação com um menino, que estava num farol. O cantor pagou dois aluguéis do rapaz e comprou mantimentos para a casa dele.

Tudo havia sido mostrado nas próprias redes sociais do funkeiro.