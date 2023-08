Governo lança Auxílio do Bem e anuncia pagamento de mil reais para 750 famílias atingidas pela enchente no Acre

Em solenidade realizada no auditório da secretaria de agricultura na manhã desta quinta-feira, 10, o secretário de governo, Alysson Bestene, representando o governador Gladson Cameli, realizou a assinatura de ordem de pagamento para as famílias atingidas pelas enchentes, que serão beneficiadas com o Auxílio do Bem.

De acordo com secretário, Alex Carvalho, nesse primeiro momento a gestão identificou mais de 750 famílias que foram atingidas pela enchente em Rio Branco no início do ano. Cada família deve receber na próxima semana R$ 1.000 reais – em um investimento total de R$ 1 milhão.

No entanto, na primeira etapa do auxílio, a equipe do governo deve disponibilizar mil reais para 418 famílias de vários municípios acreanos, como Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia e Porto Acre. “Os recursos já estão no banco, as famílias. A gente demorou um pouco para isso porque havia muitas informações que não batiam, então a gente precisava rever os documentos. Então, estou feliz com o lançamento desse programa”, declarou.

O secretário Alysson Bestene, representando o governador Gladson Cameli no evento, contou que a gestão faz as políticas públicas chegarem na população. “Estamos aqui em propósito de servir as pessoas. Esse projeto existe desde a pandemia. O que a equipe de governo busca é que as parcerias sejam importantes e fico feliz em participar e trago o abraço do governador [Gladson Cameli]”, ressaltou.

Maria Soares Nunes, moradora do bairro Panorama, em Rio Branco, contou que o recurso é bem-vindo. “A gente começou a se reerguer e o dinheiro vai ajudar bastante”, comemorou.

Ismael Reis, superintendente da Caixa Econômica no Acre, revelou que o recurso já está na conta das famílias beneficiadas. “Nós comunicamos que o pagamento já está na conta das famílias. O recebimento é similar ao do Bolsa Família, onde as famílias já conhecem. Quero destacar a união de diversas entidades públicas. Esse é um momento importante para as famílias”, explicou.