Pai, filha e sobrinha estão entre as vítimas de acidente com 5 mortos no Acre

Cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente que ocorreu nesta sexta-feira, 04, na BR-364. Entre as vítimas fatais, estava pai, filha e sobrinha no automóvel que colidiu com uma carreta.

Francisco Francimar Bezerra Alves, de 36 anos, dirigia o carro, modelo HB20 e estava acompanhando da filha de 16 anos, Franciele Florentino da Silva e pela sobrinha, Eva Alves, de 30 anos.

Segundo o Instituto Médico Legal, as outras pessoas que também faleceram, são Thiago Rebouça, de 23 anos e Gabriel Henrique, de 21 anos, ambos amigos da família.

O acidente ocorreu quando todos voltavam da Expoacre e partiam para casa na Vila Santa Cecília. A menor, Franciele, morava em Xapuri e estava em Rio Branco passando as férias na casa dos pais.

O acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, que não foi identificado, foi sair de uma oficina de freios e ao fazer a conversão a esquerda para entrar na rodovia, no sentido Porto-Velho-Rio Branco, o motorista do veículo HB20 que trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho , com sete pessoas como passageiros, colidiu violentamente na lateral da carreta, vindo atingir as rodas traseiras do caminhão. O motorista do caminhão permaneceu no local e saiu ileso.

Duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ane Morais, Cleyton Alves e o adolescente de 14 anos, ao Pronto-Socorro de Rio Branco, dois deles com fraturas no corpo, ambos deram entrada consciente ao hospital consciente e estáveis.