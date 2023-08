Governo e Aleac fortalecem agenda com autoridades do Peru sobre corredor interoceânico

Autoridades políticas acreanas também estão aproveitando a Expoacre 2023 para ampliar o debate a respeito da abertura do mercado acreano para outros países. Com esse objetivo, uma agenda importante está sendo mantida pelo Governo, Assembleia Legislativa e instituições empresariais com autoridades peruanas tendo como pauta o corredor interoceânico.

Ao ac24horas, Assurbanipal Mesquita, secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, disse que o encontro realizado durante a feira tem o objetivo de discutir o fortalecimento do corredor interoceânico, que para ele é um ativo que pode gerar uma melhoria na economia acreana, com incremento de negócios e oportunidades de emprego, trabalho e renda.

“Precisamos atrair mais negócios e mais movimento para esse corredor, preparar os empreendedores acreanos para receber esse movimento e solucionar os problemas que ainda existem, principalmente nos serviços da fronteira. Nós nos aliamos aqui, governo e as instituições, já fizemos uma agenda em Rondônia para poder trazer aliados de lá e estamos avançando”, disse.

Estão no Acre representantes de entidades do Peru, como a ADEX – Associação de Exportadores Peruanos -, e a empresa que está construindo o porto de Chancay, no país andino. Para Assurbanipal, o porto, apesar de ser no país vizinho, tem uma enorme importância econômica para o Acre porque vai transformar a questão logística com a Ásia.

O deputado Luis Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre, reforçou a importância da agenda e das discussões em torno do tema, destacando que no momento estão sendo trabalhadas as audiências públicas nas regionais, começando pela regional do Alto Acre e, posteriormente, no Juruá e no Iaco. Segundo ele, a Aleac tem trabalhado pela união das instituições e dos poderes.

“Se todos estiverem unidos, com certeza o Acre vai avançar e esse é o objetivo de todos os 24 parlamentares. Essas agendas que nós estamos fazendo é para ver o potencial de cada região, principalmente na questão do desenvolvimento econômico, pois todas as regiões têm um potencial muito grande que precisa ser trabalhado”, disse Gonzaga.

O repórter Leônidas Badaró também conversou com o empresário Carlos Tejada, gerente-geral do projeto do Porto de Chancay, que falou sobre a importância do empreendimento que está em construção. Para ele, será uma grande oportunidade de abertura de rotas para permitir o tráfego entre o Brasil e a Ásia. “Será uma grande oportunidade”, afirmou o peruano.