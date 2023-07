Governo lança edital de incentivo à cultura nos 22 municípios acreanos

O governo do estado publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 31, o edital para a seleção de projetos nas Áreas de Arte, Patrimônio Cultural e Humanidades, destinados à Produção, Formação, Divulgação, Circulação e Intercâmbio que contribuam para o desenvolvimento artístico-cultural dos 22 (vinte e dois) municípios do Estado do Acre, ampliando o acesso da população aos bens e serviços culturais, apoiando a produção e a expressão cultural.

Podem participar pessoas físicas, residentes e domiciliadas no Estado do Acre, diretamente e pessoas jurídicas de natureza cultural, sem fins lucrativos, estabelecida no estado.

As inscrições serão realizadas das 00:00 horas do dia 31 de julho, até as 23:59 hrs de 30 de agosto de 2023, exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço [email protected]

As demais informações sobre valores, projetos, prazos e exigências estão no edital abaixo.