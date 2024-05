Whindersson Nunes arrecada R$ 1 milhão para vítimas de enchentes no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O humorista Whindersson Nunes arrecadou mais de R$ 1 milhão entre seus seguidores para serem doados para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O influenciador publicou um recorte de uma conta bancária com o valor, na tarde desta sexta-feira, 3.

“A César o que é de César. E ao povo o que é do povo”, escreveu Whindersson. Ele criou uma conta específica para as arrecadações e compartilhou a chave Pix com os seus mais de 59 milhões de seguidores.

O humorista detalhou que vai enviar suprimentos por helicóptero e que tem um segurança contratado por ele na região, para receber e se certificar de que os produtos não serão desviados. Em um story seguinte, Whindersson mostrou cestas básicas sendo retiradas de um caminhão.