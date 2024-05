Presidente da Fieac receberá título de Cidadão Benemérito na Aleac

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), aprovaram na manhã desta quarta-feira (15) o Projeto de Resolução nº 1/2024 de autoria da Mesa Diretora, que concede Título de Cidadão Benemérito ao empresário José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Acre. O referido Título concedido será entregue em Sessão Solene, previamente determinada pelo Presidente do parlamento acreano.

José Adriano, acreano, nascido em Rio Branco, tecnólogo em edificações, licenciado em matemática, pós-graduado com MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Empresário industrial do setor da construção civil nos últimos 20 anos, tendo adquirido experiência administrativa no setor privado, ocupando funções nas áreas de gestão, de pessoas e contábil, entre os anos de 1986 a 1991.

Anúncios

Adriano é o sexto presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e exerce seu terceiro mandato à frente da instituição. Ele também ocupa o cargo de presidente do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. “Adriano é reconhecido por sua atuação obstinada em defesa dos interesses do setor empresa”, disse o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga.

Os deputados também aprovaram uma Moção de Aplausos de autoria do deputado Pablo Bregense (PSD), ao servidor público no município de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira de Oliveira.

Natural de Cruzeiro do Sul, filho de Osmiro Siqueira de Oliveira e Maria Sílvia de Oliveira, Marcelo fez sua educação básica em escolas públicas situadas no município. Na vida profissional foi servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul como digitador (1999-2000) e depois como enfermeiro (2005- 2007).

Ele também trabalhou no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (2005-2006) e na Secretaria de Estado de Saúde do Acre, onde atuou no tratamento e controle de condições como hanseníase e hepatites virais junto ao Hospital de Dermatologia Sanitária. No governo do Acre ocupou o cargo de coordenador regional de assistência à saúde e foi diretor do antigo Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, em fase de transição para o Hospital da mulher e da Criança do Juruá (maternidade).