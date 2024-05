Professor é impedido de dar aula por grevistas em universidade do Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi impedido de dar aula na manhã desta quarta-feira, 15, por grevistas no campus do Guamá, conforme registrado em um vídeo que circula nas redes sociais.

O incidente ocorreu quando o docente tentava atravessar um bloqueio próximo ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NUMA), sendo confrontado pelos manifestantes.

O ocorrido está inserido no contexto da Greve Nacional das Instituições Federais, onde os professores reivindicam a reestruturação das carreiras, reajustes salariais e a recomposição do orçamento da Educação. Em decorrência dessa mobilização, os portões da universidade foram fechados, impossibilitando qualquer tipo de movimentação dentro do campus.

VEJA O VÍDEO: