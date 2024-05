Gerlen destaca a importância do cooperativismo durante o 15° CBC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante o 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que acontece de 14 a 16 de maio em Brasília e reúne mais de três mil pessoas ligadas ao setor no país, o deputado federal Gerlen Diniz destacou a importância do cooperativismo e os investimentos necessários para o progresso econômico e social, em especial no estado do Acre.

“Eu penso que o cooperativismo é o caminho, quando um cidadão passa a fazer parte de uma cooperativa, ele traz mais pessoas para ajudar e aí as coisas acontecem, o parlamentar pode auxiliar, o governo, as prefeituras, esse é o futuro, é assim que as coisas vão se desenvolver mais rapidamente. Tive a oportunidade de conhecer melhor o cooperativismo e contribuir para o fortalecimento da produção em Mâncio Lima, que é referência para todos os outros municípios do Acre, e vamos investir muito nessa área porque o nosso Estado é rico, o solo é rico”, disse.

Apoio ao cooperativismo

O parlamentar destinou mais de R$ 4 milhões em emendas para o desenvolvimento da região agrícola em Mâncio Lima. Para a Cooperativa de Cafeicultores do Vale do Juruá (Coopercafé), foram destinados R$ 1 milhão para distribuição de mudas, adubo e outros insumos. As emendas representam um investimento significativo para ajudar na modernização, expansão e sustentabilidade da produção cafeeira na região, promovendo o crescimento econômico e social dos cafeicultores locais e o impulsionamento do cooperativismo.

Na oportunidade, o presidente da Coopercafé, Jonas Lima, agradeceu ao deputado Gerlen Diniz pela parceria e por apostar na cadeia produtiva do café no Juruá.

“É maravilhoso estarmos nesse evento com o deputado Gerlen Diniz, que veio nos prestigiar e falar da Coopercafé, ele que tanto contribui dentro do nosso projeto, destinou R$ 1 milhão para a compra de muda, adubo e outros insumos para ajudar os produtores de café a alavancar a produção. É um parlamentar que veio com um diferencial, olhando para toda a sociedade acreana, temos só gratidão ao deputado”, disse.