4 momentos de Antero Greco na ESPN que vão te fazer gargalhar muito

Após trinta anos de trabalho na ESPN, o jornalista esportivo Antero Greco teve momentos marcantes e hilários na emissora. O comunicador esteve lutando contra um tumor cerebral e acabou morrendo nesta quinta-feira (16), aos 69 anos.

Inclusive, algumas dessas situações que aconteceram no canal chegaram a viralizar nas redes sociais causando muito riso no público. Vários telespectadores brincaram dizendo que não tinha como se livrar da ‘quinta série’ com aqueles detalhes ao vivo.

Um dos casos mais hilários na bancada do SportsCenter, foi quando Antero e Paulo Soares falaram sobre um jogador argentino sondado pelo São Paulo em 2016. Os dois não aguentaram e caíram na risada ao citar Milton Caraglio, já que acharam que seria complicado citá-lo.

“Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar o nome dele, agora se vira”, brincou Antero Greco na ocasião. Confira o momento abaixo:

Antero Greco se divertiu várias vezes na ESPN ao brincar com o duplo sentido

Antes mesmo do jogador argentino, algo parecido rolou em 2013, quando a ESPN exibiu a Copa do Mundo de Rugby. Louis Picamoles era o nome do jogador destaque da França. No embate contra a Nova Zelândia, o nome do rapaz deu o que falar durante a apresentação de Antônio Martoni.

“É francês? Então ele come muita brochete… é espetinho com baguete”, disparou Greco. Veja o vídeo:

Enquanto isso, as eliminatórias asiáticas também trouxe um episódio inusitado em 2015, quando a China marcou 12 a 0 no Butão. “A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no Butão nada mais, nada menos do que 12 a 0… Que foi? Pobre Butão”, brincou Paulo Soares, fazendo todos caírem na risada. Confira:

O que ninguém esperava é que até um jogo de sinuca acabaria causando um clima inusitado entre Antero e o Amigão. Durante a disputa, um competidor acabou sendo atrapalhado por alguém da plateia que soltou um ‘pum’ e o silêncio fez o barulho ser ampliado. Acompanhe o momento: