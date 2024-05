Pesquisa classifica as cidades mais violentas; Manaus, Macapá e Porto Velho estão na lista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma pesquisa da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal mostra Manaus, Macapá e Porto Velho, cidades da região Norte do Brasil, como as mais violentas do país, sendo a 27ª, 34ª e 41ª respectivamente as cidades do mundo com maior índice de mortes. O levantamento é referente ao ano de 2023.

No ranking estão as 10 cidades brasileiras com mais mortes violentas, sendo sete da região Nordeste e três da região Norte. Entre os países com mais cidades no ranking estão os Estados Unidos (5), Colômbia (8), Brasil (10) e México (16).

O levantamento mostra Manaus em 27º lugar com 47.16 homicídios por 100 mil habitantes. Colima e Ciudad Obregón são as duas primeiras cidades mais violentas do mundo, sendo 140,32 assassinatos por 100 mil habitantes, e 117,83 mortes por 100 mil habitantes, respectivamente.

Confira abaixo as cidades brasileiras mais violentas, de acordo com a pesquisa:

19ª – Feira de Santana

27ª – Manaus

31ª – Salvador

33ª – Recife

34ª – Macapá

37ª – Maceió

39ª – Fortaleza

41ª – Porto Velho

46ª – Teresina

47ª – Caruaru