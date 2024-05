Herpes-zóster: entenda diagnóstico que afetou Tiago Scheuer, repórter da Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Recentemente, o repórter Tiago Scheuer usou as redes sociais para desabafar sobre seu quadro de herpes-zóster. Em vídeo compartilhado no Instagram, o jornalista de 40 anos revelou que foi diagnosticado há dois meses.

“Tive agora em março passado, e confesso que senti muita dor […] Começou com uma manchinha vermelha na minha barriga, e essa manchinha foi crescendo dia após dia. Depois, ocupou parte da lateral do corpo e das costas. Não entendendo nada, três dias depois, eu procurei uma dermatologista. Ela me diagnosticou com herpes-zóster e já me deu os antivirais para tomar. Só três semanas depois é que as dores pararam por completo”, detalhou.

Scheuer ainda relatou que não precisou ser hospitalizado, mas que sentiu dores intensas. “Oscilavam com sensação de choque, agulhada, ardência, queimadura, soco”, contou.

Anúncios

O que é herpes-zóster?

O herpes-zóster é uma doença infecciosa. Também conhecida como cobreiro, é causada pelo vírus da varicela-zóster, mesmo responsável pela catapora.

À IstoÉ Gente, a Dra. Mayla Carbone, médica dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explica que a condição pode incorrer em qualquer idade, mas é “mais comum em pacientes imunossuprimidos, idosos e pessoas que, na infância ou na adolescência, tiveram contato com o vírus varicela (catapora) ou com uma infecção viral subclínica que tenha ficado latente no gânglio nervoso”.

A especialista ainda destaca que o vírus da herpes-zóster pode sinalizar doenças adjacentes, como condições que deprimem o sistema imunológico.

Diagnóstico

Segundo Mayla, a detecção da doença pode ser feita de forma clínica ou por meio de exames de sangue com sorologias IGM e IGG. Os sintomas incluem lesões vesiculares sobre uma base avermelhada, geralmente acompanhadas de ardor, coceira, vermelhidão e dor nevrálgica (fortes dores nos nervos).

“O herpes-zóster geralmente acomete gânglios paravertebrais, então tem acometimentos específicos. Mas pode, também, acometer a face. Por isso, requer diagnóstico e tratamento específico, para evitar as dores nevrálgicas pós-tratamento”, alerta a médica.

Tratamento

Mayla explica que o tratamento é feito com medicamentos antivirais via oral. No entanto, a depender da extensão da doença, pode ser necessário o uso de medicamento antiviral endovenoso, o que requer internação hospitalar.

“A parte mais importante do diagnóstico é em relação à dor neuropática que acontece muito, e é uma das principais complicações. É uma dor em que o paciente refere, muitas vezes, por anos depois do tratamento. Quanto antes diagnosticarmos e tratarmos, melhor será para esses pacientes”, explica.

Por fim, a médica ressalta que existe uma vacina que previne as complicações da condição, e aconselha a vacinação de indivíduos a partir de 50 anos ou pacientes a partir de 18 anos que tenham alguma comorbidade, como imunodepressão, HIV positivo, em tratamento de quimioterapia, entre outras.